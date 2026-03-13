В Баку обсудили сотрудничество между SOCAR и Pertamina

Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров провел встречу с послом Индонезии в Баку Берлианом Хелми.

Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице посольства Индонезии в соцсетях.

В ходе встречи были обсуждены стоящие на повестке дня вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах нефти и газа, а также удобрений, и перспективы возможного сотрудничества между "Pertamina" (государственная нефтяная компания Индонезии) и SOCAR.