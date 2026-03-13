Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıb
Region
- 13 mart, 2026
- 20:47
İran hökumətinin ən mühüm vəzifəsi hərtərəfli müdafiəyə hazırlıqdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X"dəki hesabında yazıb.
"Bu gün hökumətin ən mühüm vəzifəsi hərtərəfli müdafiəyə zəruri hazırlıqla yanaşı, xalqın işlərinin təşkilidir" , - o bildirib və bu istiqamətdə bütün lazımi qüvvələrin dəstəyini xüsusi vurğulayıb.
امروز مهمترین دغدغه دولت علاوه بر تدارک لازم برای دفاع همهجانبه، سامانبخشیدن به امور مردم است. همراهی، همدلی و مشارکت همه قوا ضروری و حمایت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی سرمایه بزرگی برای دولت است.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 13, 2026
