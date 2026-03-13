    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 21:17
    Пезешкиан обозначил основные задачи, стоящие перед иранским правительством

    Ключевой задачей иранского правительства заключается в подготовке всесторонней обороны страны.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    "Сегодня наиболее важной задачей правительства наряду с необходимой подготовкой всесторонней обороны является организация дел народа", - заявил он.

    Пезешкиан особо подчеркнул важность всеобщей поддержки в этом направлении.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Масуд Пезешкиан Президент Ирана Всесторонняя оборона Операция США и Израиля против Ирана
    Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıb
    Pezeshkian outlines key tasks facing Iranian government
    Последние новости

    22:03

    Рузанна Мамедова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе

    Индивидуальные
    21:55

    США направили на Ближний Восток дроны-перехватчики украинской разработки

    Другие страны
    21:40

    Президент Кубы заявил о намерении продолжить импорт нефти несмотря на американское эмбарго

    Другие страны
    21:29

    Иран разрешил двум следующим в Индию танкерам пройти через Ормузский пролив

    В регионе
    В регионе
    21:04

    WSJ: Глава Пентагона одобрил отправку морской пехоты на Ближний Восток

    Другие страны
    20:49

    В Баку обсудили сотрудничество между SOCAR и Pertamina

    Энергетика
    20:46
    Фото

    Парламентарии Азербайджана, Кыргызстана и Турции совершили визит в Казахстан

    Внешняя политика
    20:43

    КСИР заявил о самой мощной атаке на Израиль с начала войны

    Другие страны
    Лента новостей