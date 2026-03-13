Пезешкиан обозначил основные задачи, стоящие перед иранским правительством
- 13 марта, 2026
- 21:17
Ключевой задачей иранского правительства заключается в подготовке всесторонней обороны страны.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Сегодня наиболее важной задачей правительства наряду с необходимой подготовкой всесторонней обороны является организация дел народа", - заявил он.
Пезешкиан особо подчеркнул важность всеобщей поддержки в этом направлении.
امروز مهمترین دغدغه دولت علاوه بر تدارک لازم برای دفاع همهجانبه، سامانبخشیدن به امور مردم است. همراهی، همدلی و مشارکت همه قوا ضروری و حمایت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی سرمایه بزرگی برای دولت است.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 13, 2026
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.