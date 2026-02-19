İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Britaniya XİN Mavrikiya ilə hərbi baza müqaviləsini müdafiə edib

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 06:18
    Britaniya XİN Mavrikiya ilə hərbi baza müqaviləsini müdafiə edib

    Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi Hind okeanında Çaqos arxipelaqının Mavrikiya ada dövlətinə suverenliyinə verilməsini Dieqo-Qarsiyadakı hərbi bazanın saxlanması üçün yeganə seçim adlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sky News" telekanalı Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin açıqlamasına istinad edib.

    "Dieqo-Qarsiyadakı Böyük Britaniya-ABŞ birgə hərbi bazasının saxlanması ilə bağlı razılaşma Böyük Britaniyanın və əsas müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Əldə olunan razılaşma bu həyati əhəmiyyətli hərbi bazanın uzunmüddətli gələcəyinə zəmanət verməyin yeganə yoludur", - bəyanatda deyilir.

    Telekanal həmçinin qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp iki həftə əvvəl bunu Böyük Britaniya Baş nazirinin əldə edə biləcəyi "ən yaxşı" razılaşma adlandırıb və ABŞ Dövlət Departamenti də onun bağlanmasını dəstəkləyib.

    Böyük Britaniya Mavrikiya ABŞ
    МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

    Son xəbərlər

    06:43

    Fici sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    06:18

    Britaniya XİN Mavrikiya ilə hərbi baza müqaviləsini müdafiə edib

    Digər ölkələr
    05:56

    FES yalnız inflyasiya azaldığı təqdirdə faiz dərəcələrini azaltmağa davam edəcək

    Maliyyə
    05:29

    "BAE Systems"  Britaniya hökumətini müdafiə xərcləri planlarını dəqiqləşdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    05:04

    KİV: ABŞ həftə sonu İrana zərbə endirmək imkanını araşdırır

    Digər ölkələr
    04:34

    Azərbaycan BMT-də beynəlxalq hüququn ardıcıl tətbiqinə çağırış edib

    Xarici siyasət
    04:12

    Ağ Ev: Vatikanın Sülh Şurasında iştirakdan imtinası təəssüf doğurur

    Digər ölkələr
    03:34

    Gürcüstanın xarici işlər naziri: Aİ-nin Tbilisiyə təzyiqi səhvdir

    Region
    03:07

    KİV: ABŞ bütün qoşunlarını Suriyadan çıxarır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti