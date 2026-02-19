Britaniya XİN Mavrikiya ilə hərbi baza müqaviləsini müdafiə edib
- 19 fevral, 2026
- 06:18
Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi Hind okeanında Çaqos arxipelaqının Mavrikiya ada dövlətinə suverenliyinə verilməsini Dieqo-Qarsiyadakı hərbi bazanın saxlanması üçün yeganə seçim adlandırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sky News" telekanalı Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin açıqlamasına istinad edib.
"Dieqo-Qarsiyadakı Böyük Britaniya-ABŞ birgə hərbi bazasının saxlanması ilə bağlı razılaşma Böyük Britaniyanın və əsas müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Əldə olunan razılaşma bu həyati əhəmiyyətli hərbi bazanın uzunmüddətli gələcəyinə zəmanət verməyin yeganə yoludur", - bəyanatda deyilir.
Telekanal həmçinin qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp iki həftə əvvəl bunu Böyük Britaniya Baş nazirinin əldə edə biləcəyi "ən yaxşı" razılaşma adlandırıb və ABŞ Dövlət Departamenti də onun bağlanmasını dəstəkləyib.