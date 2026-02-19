Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 05:16
    МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

    Министерство иностранных дел Великобритании назвало передачу под суверенитет Маврикия архипелага Чагос в Индийском океане единственной возможностью сохранить военную базу на острове Диего-Гарсия.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя британского внешнеполитического ведомства.

    "Сделка по владению совместной британо-американской военной базой на Диего-Гарсия критически важна для безопасности Великобритании и наших ключевых союзников. Достигнутое соглашение - единственный способ гарантировать долгосрочное будущее этой жизненно важной военной базы", - говорится в заявлении.

    Телеканал также напомнил, что президент США Дональд Трамп две недели назад назвал это соглашение "лучшим из возможных", которого мог добиться премьер-министр Великобритании, и что Госдепартамент США также поддержал его заключение.

    Великобритания МИД военная база
    Ты - Король

    Последние новости

    05:44

    У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Другие страны
    05:16

    МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

    Другие страны
    04:58

    Азербайджан в ООН призвал к последовательному применению международного права

    Внешняя политика
    04:22

    СМИ: США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные

    Другие страны
    03:45

    Пезешкиан: Иран не хочет войны с США

    В регионе
    03:19

    ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

    Финансы
    02:57

    Белый дом: Отказ Ватикана от участия в работе Совета мира вызывает сожаление

    Другие страны
    02:20
    Фото

    Лейла Алиева встретилась в Тиране с президентом Албании Байрамом Бегаем

    Внешняя политика
    02:06

    Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    Лента новостей