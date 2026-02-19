МИД Британии выступил в защиту соглашения с Маврикием по военной базе

Министерство иностранных дел Великобритании назвало передачу под суверенитет Маврикия архипелага Чагос в Индийском океане единственной возможностью сохранить военную базу на острове Диего-Гарсия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя британского внешнеполитического ведомства.

"Сделка по владению совместной британо-американской военной базой на Диего-Гарсия критически важна для безопасности Великобритании и наших ключевых союзников. Достигнутое соглашение - единственный способ гарантировать долгосрочное будущее этой жизненно важной военной базы", - говорится в заявлении.

Телеканал также напомнил, что президент США Дональд Трамп две недели назад назвал это соглашение "лучшим из возможных", которого мог добиться премьер-министр Великобритании, и что Госдепартамент США также поддержал его заключение.