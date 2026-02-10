İzmirdə FETÖ-yə qarşı əməliyyat zamanı 12 nəfər saxlanılıb
Region
- 10 fevral, 2026
- 23:01
Türkiyənin İzmir vilayətində FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 12 şübhəli saxlanılıb.
Bu barədə "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, əməliyyat İzmir Baş Prokurorluğu, Təhlükəsizlik və Terrorla Mübarizə idarələri tərəfindən həyata keçirilib.
"Təhlükəsizlik idarəsinə aparılan şübhəlilərin dindirilməsi davam edir" , - məlumatda qeyd olunub.
