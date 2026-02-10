Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человек

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 23:18
    В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человек

    В турецкой провинции Измир в результате операции против группировки FETÖ задержаны 12 подозреваемых в причастности к терроризму.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Согласно информации, операция была проведена Главной прокуратурой Измира, управлениями безопасности и по борьбе с терроризмом.

    "Допрос подозреваемых, доставленных в управление безопасности, продолжается", - отмечается в сообщении.

    Лента новостей