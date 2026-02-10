В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человек

В турецкой провинции Измир в результате операции против группировки FETÖ задержаны 12 подозреваемых в причастности к терроризму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, операция была проведена Главной прокуратурой Измира, управлениями безопасности и по борьбе с терроризмом.

"Допрос подозреваемых, доставленных в управление безопасности, продолжается", - отмечается в сообщении.