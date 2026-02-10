В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человек
В регионе
- 10 февраля, 2026
- 23:18
В турецкой провинции Измир в результате операции против группировки FETÖ задержаны 12 подозреваемых в причастности к терроризму.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, операция была проведена Главной прокуратурой Измира, управлениями безопасности и по борьбе с терроризмом.
"Допрос подозреваемых, доставленных в управление безопасности, продолжается", - отмечается в сообщении.
Последние новости
23:55
Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с МосквойВ регионе
23:40
Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повесткиВнешняя политика
23:37
Вэнс: Президент Трамп восхищается Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
23:36
ЕП утвердил проект о сокращении выбросов парниковых газов на 90% к 2040 годуДругие страны
23:32
Ильхам Алиев: За последние шесть месяцев я дважды встречался с президентом ТрампомВнешняя политика
23:18
Фото
В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человекВ регионе
23:05
Пашинян выступил за подписание договора с Азербайджаном до парламентских выборовВ регионе
23:02
Фото
Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
23:01