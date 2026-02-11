Угрожавший убийством Трампу американец приговорен к 3,5 года тюрьмы

Угрожавший в социальной сети TikTok убить президента США Дональда Трампа американец Джауан Рашун Портер с северо-запада штата Джорджия был приговорен к 3,5 года тюремного заключения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox5.

"Джауан Рашун Портер, 30 лет, приговорен в понедельник к трем годам и пяти месяцам лишения свободы, а затем к трем годам пребывания под присмотром", - говорится в материале.

Отмечается, что обвиняемый, у которого в ходе расследований были обнаружены боеприпасы и взрывчатые вещества, признал свою вину. Мужчина, кроме прочего, в момент озвучивания угроз американскому лидеру находился на так называемом испытательном сроке, данном ему за несколько предыдущих судимостей за тяжкие преступления.