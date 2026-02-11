İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Trampı öldürəcəyi ilə hədələyən amerikalı 3,5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 04:23
    Trampı öldürəcəyi ilə hədələyən amerikalı 3,5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    "TikTok" sosial şəbəkəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampı öldürəcəyi ilə hədələyən Corciya ştatının sakini Cauan Raşun Porter 3,5 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Fox5" telekanalı məlumat yayıb.

    "30 yaşlı Cauan Raşun Porter bazar ertəsi günü üç il beş ay həbs cəzasına, sonra üç il nəzarətə məhkum edilib", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, istintaq zamanı üzərində sursat və partlayıcı maddələr aşkarlanan şəxs təqsirini etiraf edib. Bundan əlavə, o, əvvəlki bir neçə ağır cinayətinə görə şərti cəza alıb.

    Donald Tramp ölümlə hədə həbs cəzası
    Угрожавший убийством Трампу американец приговорен к 3,5 года тюрьмы

    Son xəbərlər

    04:38

    Bosniya və Herseqovinaya ötən il yatırılan xarici sərmayənin mənbələri açıqlanıb

    Digər ölkələr
    04:23

    Trampı öldürəcəyi ilə hədələyən amerikalı 3,5 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    03:56

    Suriya Ordusu Əl-Haseke şəhərindən bəzi hərbi qüvvələrini geri çəkir

    Digər ölkələr
    03:50

    Paşinyan: Heç bir qüvvə İrəvanı Moskva ilə qarşıdurmaya sürükləyə bilməz

    Region
    03:19

    Rusiya səfiri: Serbiya ilə strateji tərəfdaş olmaq istəyirik

    Digər ölkələr
    02:58

    Fici sahillərində 6,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:28

    Avropa Parlamenti istixana tullantılarının azaldılmasına səs verib

    Digər ölkələr
    02:03
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin adını təhrif etdiyi türk yurdları - Bəykənd və Bəyrabad

    Daxili siyasət
    01:48
    Foto

    Ərdoğan Türkiyəyə yeni daxili işlər və ədliyyə nazirləri təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti