    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.02.2026)

    Maliyyə
    • 19 fevral, 2026
    • 08:59
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    70,54

    0,19

    9,69

    Neft WTI (dollar/barel)

    65,42

    0,23

    8,00

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 000,20

    -9,30

    659,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 662,66

    129,47

    1 599,37

    S&P 500

    6 881,31

    38,09

    35,81

    Nasdaq

    22 753,64

    175,25

    -488,35

    Nikkei

    57 143,84

    577,35

    6 804,36

    Dax

    25 278,21

    279,81

    787,80

    FTSE 100

    10 686,18

    130,01

    754,80

    CAC 40 INDEX

    8 429,03

    67,57

    279,53

    Shanghai Composite

    4 082,07

    0,00

    113,23

    Bist 100

    14 259,90

    32,61

    2 998,38

    RTS

    1 149,63

    14,43

    35,50

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1787

    0,0000

    0,0042

    USD/GBP

    1,3483

    0,0000

    0,0010

    JPY/USD

    155,1800

    0,3700

    -1,2700

    RUB/USD

    76,7863

    0,0400

    -1,9637

    TRY/USD

    43,7708

    0,0200

    0,8146

    CNY/USD

    6,9048

    0,0000

    -0,0842
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.02.2026)

