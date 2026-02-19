Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.02.2026)
Maliyyə
- 19 fevral, 2026
- 08:59
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
70,54
|
0,19
|
9,69
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
65,42
|
0,23
|
8,00
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 000,20
|
-9,30
|
659,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 662,66
|
129,47
|
1 599,37
|
S&P 500
|
6 881,31
|
38,09
|
35,81
|
Nasdaq
|
22 753,64
|
175,25
|
-488,35
|
Nikkei
|
57 143,84
|
577,35
|
6 804,36
|
Dax
|
25 278,21
|
279,81
|
787,80
|
FTSE 100
|
10 686,18
|
130,01
|
754,80
|
CAC 40 INDEX
|
8 429,03
|
67,57
|
279,53
|
Shanghai Composite
|
4 082,07
|
0,00
|
113,23
|
Bist 100
|
14 259,90
|
32,61
|
2 998,38
|
RTS
|
1 149,63
|
14,43
|
35,50
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1787
|
0,0000
|
0,0042
|
USD/GBP
|
1,3483
|
0,0000
|
0,0010
|
JPY/USD
|
155,1800
|
0,3700
|
-1,2700
|
RUB/USD
|
76,7863
|
0,0400
|
-1,9637
|
TRY/USD
|
43,7708
|
0,0200
|
0,8146
|
CNY/USD
|
6,9048
|
0,0000
|
-0,0842
