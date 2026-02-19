İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Günün ikinci yarısından duman çəkiləcək

    Ekologiya
    • 19 fevral, 2026
    • 09:01
    Günün ikinci yarısından duman çəkiləcək

    Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində müşahidə olunan duman sinoptik şəraitlə əlaqədar gözlənilən atmosfer hadisəsidir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, dumanda görünüş məsafəsi 50–500 metrədək məhdudlaşır.

    Qeyd olunub ki, günün ikinci yarısından şimal-qərb küləyinin güclənməsi dumanın dağılmasına səbəb olacaq.

    Туман в Баку и на Абшеронском полуострове рассеется во второй половине дня

