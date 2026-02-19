Туман в Баку и на Абшеронском полуострове рассеется во второй половине дня
- 19 февраля, 2026
- 09:26
Наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове туманная погода сохранится в течение первой половины дня.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в настоящее время видимость в условиях тумана ограничена 50–500 метрами.
Отмечается, что наблюдаемый туман является ожидаемым атмосферным явлением, обусловленным синоптическими условиями.
Усиление северо-западного ветра во второй половине дня приведет к его постепенному рассеиванию.
