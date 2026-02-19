Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Туман в Баку и на Абшеронском полуострове рассеется во второй половине дня

    Экология
    • 19 февраля, 2026
    • 09:26
    Наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове туманная погода сохранится в течение первой половины дня.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в настоящее время видимость в условиях тумана ограничена 50–500 метрами.

    Отмечается, что наблюдаемый туман является ожидаемым атмосферным явлением, обусловленным синоптическими условиями.

    Усиление северо-западного ветра во второй половине дня приведет к его постепенному рассеиванию.

    Günün ikinci yarısından duman çəkiləcək
