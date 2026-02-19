İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan və İordaniya turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Turizm
    • 19 fevral, 2026
    • 12:54
    Azərbaycan və İordaniya turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və İordaniya Turizmin Təşviqi Şurasının baş direktoru Ramzi Mayata turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyi məlumat yayıb.

    "Görüş zamanı Azərbaycan və İordaniya arasında turizmin təşviqi sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin turizm sektorunda birgə təşəbbüslər müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.

    13:12

    Ombudsman "Amnesty International" rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Xarici siyasət
    13:09

    WUF13-ün xarici iştirakçıları üçün viza pulsuz olacaq

    Xarici siyasət
    13:09

    Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    12:59

    Rafiq Hüseynov: "Yalnız medal qazanan deyil, sabit nəticə verən güləşçilər yetişdirmək istəyirik"

    Fərdi
    12:59
    Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:58
    Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

    İnfrastruktur
    12:57
    Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    12:55

    Kino Agentliyinin baş direktoru: İl ərzində 7-8 tammetrajlı filmin istehsalını hədəf kimi təyin etmişik – MÜSAHİBƏ

    Mədəniyyət siyasəti
