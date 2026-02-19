Azərbaycan və İordaniya turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
Turizm
- 19 fevral, 2026
- 12:54
Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və İordaniya Turizmin Təşviqi Şurasının baş direktoru Ramzi Mayata turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyi məlumat yayıb.
"Görüş zamanı Azərbaycan və İordaniya arasında turizmin təşviqi sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin turizm sektorunda birgə təşəbbüslər müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
13:12
Ombudsman "Amnesty International" rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına münasibət bildiribXarici siyasət
13:09
WUF13-ün xarici iştirakçıları üçün viza pulsuz olacaqXarici siyasət
13:09
Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıbİnfrastruktur
12:59
Rafiq Hüseynov: "Yalnız medal qazanan deyil, sabit nəticə verən güləşçilər yetişdirmək istəyirik"Fərdi
12:59
Foto
Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
12:58
Foto
Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:58
ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırırİnfrastruktur
12:57
Foto
Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıbHərbi
12:55