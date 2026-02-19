Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма
- 19 февраля, 2026
- 12:44
Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и генеральный директор Совета по продвижению туризма Иордании Рамзи Маята обсудили сотрудничество в сфере туризма.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании.
"В ходе встречи обсуждены сотрудничество Азербайджана и Иордании в сфере продвижения туризма, а также совместные инициативы в туристическом секторе", - говорится в сообщении.
