İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: İsrail ABŞ-nin İrana mümkün zərbəsinə hazırlıq görür

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 08:58
    KİV: İsrail ABŞ-nin İrana mümkün zərbəsinə hazırlıq görür

    İsrail Vaşinqtonun İrana mümkün zərbəsindən öz ordusunun gözlənilməz vəziyyətdə qalmaması üçün ABŞ ilə sıx koordinasiyada geniş hazırlıq tədbirləri həyata keçirir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrailin N12 televiziya kanalı xəbər verib.

    Məlumata görə, İsrail yüksək döyüş hazırlığını saxlayır, müxtəlif müdafiə və hücum ssenarilərinə hazırdır. Lakin ictimaiyyətə təlimatlar verən İsrailin Arxa Cəbhə Komandanlığı hələlik tövsiyələrini sərtləşdirməyib.

    "Ynet" portalı öz növbəsində bildirib ki, İsrail ABŞ Prezidenti Donald Trampın nüvə sazişinin perspektivlərinə inamını itirərək, yaxın günlərdə İrana zərbə endirmək əmri verə biləcəyini mümkün hesab edir.

    Nəşrin məlumatına görə, İsrailin siyasi-hərbi kabinetinin əvvəllər 19 fevrala planlaşdırılan iclası izahat verilmədən 22 fevrala təxirə salınıb.

    Portal həmçinin iddia edib ki, son günlər İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə qapalı görüşlərdə, hətta Amerikanın hücumunda iştirak etməsə belə, İranın ölkəyə raket zərbəsi endirməsi ehtimalı müzakirə olunub.

    Portalın məlumatına görə, İsrail Arxa Cəbhə Komandanlığına və digər təcili yardım xidmətlərinə artıq mümkün hərbi əməliyyatlara hazırlaşmaq tapşırılıb və bir neçə təhlükəsizlik bölməsi yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib.

    İsrail İran ABŞ
    СМИ: Израиль готовится к возможному удару США по Ирану
    Israel braces for possible 'weeks-long' fighting amid US-Iran nuclear talks

    Son xəbərlər

    10:05
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyini gücləndirir

    Turizm
    10:05

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur

    Futbol
    10:02

    Japarov Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin edib

    Region
    09:56

    Slovakiya səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:52

    Sumqayıtda iki internat tipli gimnaziyada nöqsanlar aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    09:52

    Şüvəlan qəsəbəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:44
    Foto

    Ramil Həsən ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    09:40

    Nəriman Axundzadənin komandası yeni mövsüm üçün məşqçilər heyətini açıqlayıb

    Futbol
    09:34
    Foto

    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti