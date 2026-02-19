СМИ: Израиль готовится к возможному удару США по Ирану

Израиль проводит масштабные подготовительные мероприятия в тесной координации с США, чтобы армия страны не была застигнута врасплох возможным решением Вашингтона нанести удар по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщил израильский телеканал N12.

По его данным, Израиль "сохраняет повышенную боеготовность" и готов к различным событиям оборонительного и наступательного характера. При этом Управление тыла Израиля, выпускающее предписания для населения, пока не ужесточало свои рекомендации.

В свою очередь портал Ynet сообщает, что в Израиле считают возможным, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшие дни может отдать приказ об ударе по Ирану, разуверившись в перспективах заключения ядерной сделки.

По информации издания, заседание израильского военно-политического кабинета, назначенное ранее на 19 февраля, было перенесено на 22 февраля без объяснения причин.

Ynet также утверждает, что на закрытых совещаниях у премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни обсуждалась вероятность иранского ракетного удара по стране даже в случае, если она не будет участвовать в американской атаке.

По данным портала, Управление тыла Израиля и другие чрезвычайные службы уже получили указание готовиться к возможным военным действиям, а в ряде подразделений системы безопасности объявлен режим наивысшей готовности.