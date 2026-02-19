Tokayev Sülh Şurasını real sülh təklifi olan platforma adlandırıb
- 19 fevral, 2026
- 09:18
Qazaxıstan ABŞ-ın təşəbbüsü ilə yaradılmış Qəzza sektorunun idarə edilməsi üzrə Sülh Şurasını real sülh təklifi olan platforma hesab edir.
"Report"un məlumatına görə, bu fikri Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev "The National Interest" jurnalı üçün məqaləsində səsləndirib.
"Bu, sonsuz müzakirələr aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş daha bir forum deyil. Bu, nəticələrə nail olmağa yönəlmiş praktik təşəbbüsdür, xüsusilə Qəzzada və Yaxın Şərqdə", - Tokayev "Etibarlılıq yeni gücdür" məqaləsində yazıb. "Bu təşəbbüsü əsaslı şəkildə fərqləndirən onun məntiqidir. Ağ Ev həqiqətən innovativ yanaşma təklif edib: özünü tükətmiş siyasi formulları təkrarlamaq əvəzinə, o, aydın konsepsiya irəli sürüb - davamlı iqtisadi inkişaf vasitəsilə sülh", - Prezident yazıb.
Qazaxıstan Prezidenti qeyd edib ki, Sülh Şurasına daxil olmaq Astana üçün İbrahim Sazişlərinə (2020-2021-ci illərdə ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə bir qrup ərəb ölkəsi və İsrail arasında bağlanmış) qoşulmaq qərarının davamı olub və bunu sadəcə diplomatik jest deyil, strateji seçim adlandırıb.
Tokayev qeyd edib ki, uzun illər ərzində qlobal siyasət beynəlxalq nizamın qurulmasına yönəlmişdi, lakin zamanla bu konsepsiya təhrif olunub. "O, həddindən artıq ideoloji şərtlər üzərində qurulmuş modelə çevrildi: məsuliyyətsiz inklüzivlik, məhdudiyyətsiz azadlıq və suveren cəmiyyətlərin, praqmatik siyasətçilərin və sağlam düşüncə ilə rəhbər tutanların baxışlarını rədd edən mənəvi üstünlük. Nəticədə, qlobalizm tədricən dünya üzrə yüz milyonlarla insanın gözündə legitimliyini itirdi", - Qazaxıstan Prezidenti yazıb.