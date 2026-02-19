Токаев назвал Совет мира платформой с инновационным подходом к миру

Казахстан считает созданный по инициативе США Совет мира по управлению сектором Газа не еще одним форумом для бесконечных дискуссий, а платформой с реальным предложением мира через экономическое развитие.

Как передает Report, такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье для журнала The National Intererest.

"Это не еще один форум, предназначенный для проведения бесконечных дискуссий. Это практическая инициатива, направленная на достижение результатов, особенно в Газе и на Ближнем Востоке, - написал Токаев статье "Надежность - это новая сила". - Что принципиально отличает эту инициативу, так это ее логика. Белый дом предложил поистине инновационный подход: вместо того, чтобы повторять исчерпавшие себя политические формулы, он выдвинул четкую концепцию - мир через устойчивое экономическое развитие".

Президент Казахстана указал, что вхождение в Совет мира для Астаны стало продолжением решения о присоединении к Авраамовым соглашениям (заключенным в 2020-2021 годах при посредничестве США между группой арабских стран и Израилем), назвав это не просто дипломатическим жестом, а стратегическим выбором. Токаев отметил, что в течение долгих лет глобальная политика была ориентирована на построение международного порядка, однако со временем эта концепция исказилась. "Она превратилась в модель, построенную на чрезмерных идеологических предпосылках: инклюзивность без ответственности, свобода без ограничений и моральное превосходство, которые отвергали взгляды суверенных обществ, прагматичных политиков и тех, кто руководствуется здравым смыслом. В результате глобализм постепенно утратил легитимность в глазах сотен миллионов людей по всему миру", - написал казахстанский президент.

По его мнению, потеря доверия не стала случайной, а была "подкреплена разоблачениями коррупции ошеломляющих масштабов, внедренной в государственные институты, международные структуры и политические системы ведущих государств". Он обратил внимание на то, что в мире растет спрос на прагматизм и реализм, что стало отчетливо заметно в речах участников Мюнхенской конференции по безопасности, где "некоторые из наиболее убедительных идей, высказанных высокопоставленными западными лидерами, подчеркивали простую истину: национальные интересы нельзя игнорировать, к суверенитету нельзя относиться как к неудобству, а стабильность нельзя строить на идеологических догмах".

По словам Токаева, мир сейчас отказывается не от сотрудничества, а от иллюзий, и должен опираться на ответственность, верховенство закона, предсказуемость и уважение культурной и национальной идентичности.