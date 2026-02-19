İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 16:28
    Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənovla vida mərasimi keçirilib

    Balakəndə Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Cavanşir Həsənovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Balakən rayonunun rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Cavanşir İsrafil oğlu Həsənov 1967-ci il aprelin 14-də Balakən rayonun Hənifə kəndində anadan olub. 1992-ci il iyunun 12-də Ağdərə rayonunun Sərxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.

    C.Həsənov Balakən rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək.

    şəhid Birinci Qarabağ müharibəsi Balakən rayonu dəfn

