Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənovla vida mərasimi keçirilib
Daxili siyasət
- 19 fevral, 2026
- 16:28
Balakəndə Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Cavanşir Həsənovla vida mərasimi keçirilib.
"Report"un Şimal-qərb bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Balakən rayonunun rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Cavanşir İsrafil oğlu Həsənov 1967-ci il aprelin 14-də Balakən rayonun Hənifə kəndində anadan olub. 1992-ci il iyunun 12-də Ağdərə rayonunun Sərxavənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.
C.Həsənov Balakən rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək.
Son xəbərlər
16:34
Azərbaycan yanvarda Gürcüstandan avtomobil idxalını 54 % azaldıbBiznes
16:32
AEBA rəhbərindən xəbərdarlıq: İranın nüvə probleminin sülh yolu ilə həll şansı tükənirDigər ölkələr
16:32
Foto
İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayev dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
16:28
Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
16:28
Foto
Son bir ildə Naftalan Reabilitasiya Mərkəzində əlilliyi olan 5 400-dən çox şəxsə xidmət göstərilibSosial müdafiə
16:17
Rəy
İsveçrə parlamentində həşir - Didye Burkhalterin himayədarlığı - ŞƏRHAnalitika
16:12
Marie Line Sakilia: Müstəmləkəçilik iqtisadiyyata, cəmiyyətin əsaslarına dağıdıcı təsir edibXarici siyasət
16:11
AFFA rəsmisi: "Region Liqasındakı intizamsızlıq halları növbəti mövsüm üçün qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq"Futbol
15:53