    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир Гасанов

    Внутренняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 17:11
    В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир Гасанов

    В Балакене состоялась церемония прощания с шехидом Джаванширом Гасановым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Балакенского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    После церемонии прощания шехид был похоронен на Аллее шехидов Балакенского района.

    Отметим, что Джаваншир Исрафил оглу Гасанов родился 14 апреля 1967 года в селе Ханифа Балакенского района. 12 июня 1992 года он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

    Фото
