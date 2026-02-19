В Балакене похоронен шехид I Карабахской войны Джаваншир Гасанов
Внутренняя политика
- 19 февраля, 2026
- 17:11
В Балакене состоялась церемония прощания с шехидом Джаванширом Гасановым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает северо-западное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Балакенского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
После церемонии прощания шехид был похоронен на Аллее шехидов Балакенского района.
Отметим, что Джаваншир Исрафил оглу Гасанов родился 14 апреля 1967 года в селе Ханифа Балакенского района. 12 июня 1992 года он пропал без вести во время боев в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
