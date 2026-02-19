İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan yanvarda Gürcüstandan avtomobil idxalını 54 % azaldıb

    Biznes
    • 19 fevral, 2026
    • 16:34
    Azərbaycan yanvarda Gürcüstandan avtomobil idxalını 54 % azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Gürcüstan Azərbaycana 10,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 268 ədəd avtomobil ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 16 %, kəmiyyət olaraq – 54 % azdır.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın avtomobil ixrac etdiyi ölkələr sırasında 3-cü yerdə qərarlaşıb.

    Yanvarda Gürcüstan xarici ölkələrə 100,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 3 min 730 ədəd avtomobil satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərə nisbətən müvafiq olaraq 23 % və 33 % azdır.

    Hesabat dövründə Gürcüstandan Qırğızıstana 48 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 119 ədəd, Qazaxıstana 23,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 409 ədəd, Tacikistana 5 milyon ABŞ dolları dəyərində 338 ədəd, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 4,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 12 ədəd avtomobil tədarük edilib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan 2,81 milyard ABŞ dolları dəyərində 111 min 265 ədəd avtomobil ixrac edib ki, bunun da 213 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 814 ədədi Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycan Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi avtomobil Qırğızıstan Qazaxıstan Tacikistan BƏƏ
    Азербайджан в январе сократил импорт автомобилей из Грузии на 54%
    Azerbaijan reduces car imports from Georgia by 54%

    Son xəbərlər

    17:58

    AZAL Rusiyaya üzərlik aparan vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    17:54

    Şəhriyar Məmmədyarov Azərbaycan çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    17:53

    Aİ Şurası SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    17:52

    Britaniya kralının qardaşı Norveçin ona verdiyi ordeni geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    17:47

    Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu ərazisində inşa edilən qanunsuz tikililər və konstruksiyalar sökülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti