Şəhriyar Məmmədyarov Azərbaycan çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 19 fevral, 2026
    • 17:54
    Şəhriyar Məmmədyarov şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının finalına vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 40 yaşlı qrossmeyster yarımfinal mərhələsinin tay-brekində Aydın Süleymanlıya qalib gəlib.

    O, finalda Məhəmməd Muradlı ilə görüşəcək.

    A.Süleymanlı isə üçüncü yer uğrunda görüşdə Read Səmədovla qarşılaşacaq.

    Qadın şahmatçıların finalında Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyeva ilə üz-üzə gələcək. Üçüncü yer uğrunda görüşdə Gülnar Məmmədova Türkan Məmmədyarova ilə mübarizə aparacaq.

    Qeyd edək ki, çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq. Yarışın mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Bu məbləğdən 62 min manat kişilərin, 30 min manat isə qadınların çempionatına aiddir.

    Şəhriyar Məmmədyarov Azərbaycan çempionatı finala vəsiqə Şahmat Aydın Süleymanlı

