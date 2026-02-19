Britaniya kralının qardaşı Norveçin ona verdiyi ordeni geri qaytarıb
Digər ölkələr
Böyük Britaniya kralının qardaşı Endryu Mauntbetten-Vindzor ona verilmiş Müqəddəs Olafın Böyük Xaç ordenini – ölkənin ən yüksək dövlət mükafatlarından birini Norveçə qaytarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NRK məlumat yayıb.
Norveç Kral Sarayından Endryu Mauntbetten-Vindzorun ordenini qaytardığını təsdiqləyiblər.
O, 1988-ci ildə "Norveç və bəşəriyyət qarşısında görkəmli xidmətlərinə görə" bu ordenlə təltif edilmişdi.
Qeyd edək ki, bu gün amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynin işi ilə əlaqədar kralın qardaşının saxlanıldığı məlum olub.
