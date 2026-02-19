İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Britaniya kralının qardaşı Norveçin ona verdiyi ordeni geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 17:52
    Britaniya kralının qardaşı Norveçin ona verdiyi ordeni geri qaytarıb

    Böyük Britaniya kralının qardaşı Endryu Mauntbetten-Vindzor ona verilmiş Müqəddəs Olafın Böyük Xaç ordenini – ölkənin ən yüksək dövlət mükafatlarından birini Norveçə qaytarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NRK məlumat yayıb.

    Norveç Kral Sarayından Endryu Mauntbetten-Vindzorun ordenini qaytardığını təsdiqləyiblər.

    O, 1988-ci ildə "Norveç və bəşəriyyət qarşısında görkəmli xidmətlərinə görə" bu ordenlə təltif edilmişdi.

    Qeyd edək ki, bu gün amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynin işi ilə əlaqədar kralın qardaşının saxlanıldığı məlum olub.

    Böyük Britaniya orden
    Брат короля Британии вернул Норвегии врученный ему государственный орден

    Son xəbərlər

    17:58

    AZAL Rusiyaya üzərlik aparan vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    17:54

    Şəhriyar Məmmədyarov Azərbaycan çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    17:53

    Aİ Şurası SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    17:52

    Britaniya kralının qardaşı Norveçin ona verdiyi ordeni geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    17:47

    Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu ərazisində inşa edilən qanunsuz tikililər və konstruksiyalar sökülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti