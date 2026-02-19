Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Брат короля Британии вернул Норвегии врученный ему государственный орден

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 17:35
    Брат короля Британии вернул Норвегии врученный ему государственный орден

    Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вернул Норвегии врученный ему орден Большого креста Святого Олафа – одну из высших государственных наград страны.

    Как передает Report, об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

    В Королевском дворце Норвегии подтвердил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вернул свой орден, но не уточнили когда именно это произошло, а также отказались комментировать причины возвращения ордена, ссылаясь на конфиденциальность в таких вопросах.

    Его наградили орденом в 1988 году "за выдающиеся заслуги перед Норвегией и человечеством". Эту награду имеют право получать только подданные норвежской короны или королевские особы и лидеры других стран.

    Отметим, что ранее сегодня стало известно о том, что брата короля задержали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

    Britaniya kralının qardaşı Norveçin ona verdiyi ordeni geri qaytarıb
