Брат короля Британии вернул Норвегии врученный ему государственный орден
- 19 февраля, 2026
- 17:35
Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вернул Норвегии врученный ему орден Большого креста Святого Олафа – одну из высших государственных наград страны.
Как передает Report, об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK.
В Королевском дворце Норвегии подтвердил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вернул свой орден, но не уточнили когда именно это произошло, а также отказались комментировать причины возвращения ордена, ссылаясь на конфиденциальность в таких вопросах.
Его наградили орденом в 1988 году "за выдающиеся заслуги перед Норвегией и человечеством". Эту награду имеют право получать только подданные норвежской короны или королевские особы и лидеры других стран.
Отметим, что ранее сегодня стало известно о том, что брата короля задержали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.