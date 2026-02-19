Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 14:15
    Брата британского короля Эндрю задержали по делу Эпштейна

    Брат короля Великобритании Карла III - Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky news.

    Отмечается, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор всегда категорически отрицал все выдвинутые против него обвинения и любые утверждения о неправомерных действиях в связи с Эпштейном. Другие подробности не приводятся.

    Ранее сообщалось о том, что в Британии создана координационная группа полиции по расследованию сообщений о нарушениях закона, якобы допущенных братом короля и экс-послом в США Питером Мандельсоном.

    Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıb
