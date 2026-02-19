Брата британского короля Эндрю задержали по делу Эпштейна

Брат короля Великобритании Карла III - Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщает Sky news.

Отмечается, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор всегда категорически отрицал все выдвинутые против него обвинения и любые утверждения о неправомерных действиях в связи с Эпштейном. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что в Британии создана координационная группа полиции по расследованию сообщений о нарушениях закона, якобы допущенных братом короля и экс-послом в США Питером Мандельсоном.