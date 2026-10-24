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    Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 24 oktyabr, 2026
    • 09:20
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada güləş üzrə dünya çempionatına bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, yarışın ilk günündə yunan-Roma güləşçiləri mübarizəyə başlayacaq.

    Azərbaycanın dörd təmsilçisi bu gün xalça üzərinə çıxacaq.

    4 qat dünya çempionu Eldəniz Əzizli (55 kq), Murad Məmmədov (60 kq), Sənan Süleymanov (77 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq)

    Xatırladaq ki, turnir noyabrın 1-də başa çatacaq.

    Güləş üzrə dünya çempionatı Eldəniz Əzizli Murad Məmmədov
    Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане
    Four Azerbaijani wrestlers begin campaign at World Championships
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