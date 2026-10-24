Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır
Fərdi
- 24 oktyabr, 2026
- 09:20
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Qazaxıstanın paytaxtı Astanada güləş üzrə dünya çempionatına bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, yarışın ilk günündə yunan-Roma güləşçiləri mübarizəyə başlayacaq.
Azərbaycanın dörd təmsilçisi bu gün xalça üzərinə çıxacaq.
4 qat dünya çempionu Eldəniz Əzizli (55 kq), Murad Məmmədov (60 kq), Sənan Süleymanov (77 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq)
Xatırladaq ki, turnir noyabrın 1-də başa çatacaq.
Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане
Four Azerbaijani wrestlers begin campaign at World Championships
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