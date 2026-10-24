Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане

Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выйдут сегодня на ковер в первый день чемпионата мира в Астане.

Как сообщает Report, соревнования в столице Казахстана начнутся с поединков по греко-римской борьбе.

Азербайджан представят четырехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли в весовой категории до 55 кг, Мурад Мамедов - до 60 кг, Санан Сулейманов - до 77 кг и Гурбан Гурбанов - до 82 кг.

Чемпионат мира завершится 1 ноября.