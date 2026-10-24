Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане
Индивидуальные
- 24 октября, 2026
- 09:23
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Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выйдут сегодня на ковер в первый день чемпионата мира в Астане.
Как сообщает Report, соревнования в столице Казахстана начнутся с поединков по греко-римской борьбе.
Азербайджан представят четырехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли в весовой категории до 55 кг, Мурад Мамедов - до 60 кг, Санан Сулейманов - до 77 кг и Гурбан Гурбанов - до 82 кг.
Чемпионат мира завершится 1 ноября.
Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayır
Four Azerbaijani wrestlers begin campaign at World Championships
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