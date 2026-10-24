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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане

    Индивидуальные
    • 24 октября, 2026
    • 09:23
    Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате мира в Астане

    Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля выйдут сегодня на ковер в первый день чемпионата мира в Астане.

    Как сообщает Report, соревнования в столице Казахстана начнутся с поединков по греко-римской борьбе.

    Азербайджан представят четырехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли в весовой категории до 55 кг, Мурад Мамедов - до 60 кг, Санан Сулейманов - до 77 кг и Гурбан Гурбанов - до 82 кг.

    Чемпионат мира завершится 1 ноября.

    Чемпионат мира по борьбе Астана
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