Азербайджан в январе сократил импорт автомобилей из Грузии на 54%

Грузия в январе 2026 года экспортировала в Азербайджан 268 автомобилей на сумму $10,2 млн.

Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, это на 16% меньше в стоимостном и на 54% - в количественном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

Азербайджан занял 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

В январе Грузия продала в зарубежные страны 3 730 ед. автомобилей на сумму $100,7 млн, что соответственно на 33 и 23% меньше показателей годичной давности.

В отчетный период Грузия экспортировала в Кыргызстан 1 119 автомобилей на сумму $48 млн, в Казахстан - 1 409 автомобилей на сумму $23,5 млн, в Таджикистан - 338 автомобилей на сумму $5 млн, в Объединенные Арабские Эмираты - 12 автомобилей на сумму $4,2 млн.

Напомним, что в 2025 году Грузия экспортировала 111 265 автомобилей на сумму $2,81 млрд, из которых 7 814 ед. (на $213 млн) пришлось на долю Азербайджана.