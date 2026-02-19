İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 19 fevral, 2026
    • 17:41
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Xəzər dənizində 3.6 maqnitudada zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 16:46-da qeydə alınan zəlzələnin ocağı 70 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xəzər dənizi zəlzələ Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

    Son xəbərlər

    17:47

    Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu ərazisində inşa edilən qanunsuz tikililər və konstruksiyalar sökülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    17:29
    Foto

    BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    İqtisadiyyat
    17:29

    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Digər ölkələr
    17:27

    Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:26
    Foto

    Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti