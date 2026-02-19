Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 19 fevral, 2026
- 17:41
Xəzər dənizində 3.6 maqnitudada zəlzələ olub.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 16:46-da qeydə alınan zəlzələnin ocağı 70 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
17:47
Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldırMədəniyyət siyasəti
17:41
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
17:41
"Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
17:38
Foto
Qəbələdə meşə fondu ərazisində inşa edilən qanunsuz tikililər və konstruksiyalar sökülübEkologiya
17:34
Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblərDigər ölkələr
17:29
Foto
BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıbİqtisadiyyat
17:29
Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcəkDigər ölkələr
17:27
Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
17:26
Foto