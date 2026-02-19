В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сообщается, что очаг землетрясения, зафиксированного в 16:46 по местному времени, залегал на глубине 70 километров.