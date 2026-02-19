Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 19 февраля, 2026
    • 17:57
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,6.

    Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.

    Сообщается, что очаг землетрясения, зафиксированного в 16:46 по местному времени, залегал на глубине 70 километров.

    Xəzər dənizində zəlzələ olub
