    Лейла Алиева поделилась публикацией о своем визите в Албанию

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 23:49
    Лейла Алиева поделилась публикацией о своем визите в Албанию

    Лейла Алиева на своей странице в соцсети поделилась видеороликом, содержащим кадры ее визита в Албанию.

    Report представляет публикацию:

    Видео
    Leyla Əliyeva Albaniyaya səfəri ilə bağlı paylaşım edib
    Ты - Король

    00:14

    Дания задержала иранское судно, находящееся под санкциями США

    Другие страны
    23:54

    Нетаньяху: В случае атаки, Иран столкнется с ответом, который не может и представить себе

    Другие страны
    23:49
    Видео

    Лейла Алиева поделилась публикацией о своем визите в Албанию

    Внешняя политика
    23:39

    В Вашингтоне предотвращены провокационные действия против руководства Азербайджана

    Внешняя политика
    23:38

    В Аргентине проходит масштабная забастовка профсоюзов против реформы труда

    Другие страны
    23:37

    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о 1-м заседании Совета мира

    Внешняя политика
    23:22

    Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мира

    В регионе
    23:06

    Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы

    Другие страны
    22:51

    Израиль обстрелял провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии

    Другие страны
