Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мира
- 19 февраля, 2026
- 23:22
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой учредить награду имени президента США Дональда Трампа за достижения в укреплении мира.
Как передает Report, это предложение он озвучил на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.
"Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства. Уверен, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию", - заявил Токаев.
