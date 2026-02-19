Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мира

    • 19 февраля, 2026
    • 23:22
    Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мира

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой учредить награду имени президента США Дональда Трампа за достижения в укреплении мира.

    Как передает Report, это предложение он озвучил на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    "Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства. Уверен, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию", - заявил Токаев.

