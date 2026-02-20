Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Дания задержала иранское судно, находящееся под санкциями США

    Другие страны
    20 февраля, 2026
    • 00:14
    Дания задержала иранское судно, находящееся под санкциями США

    Власти Дании задержали в проливе Каттегат контейнеровоз Nora, который 18 февраля сменил флаг Коморских островов на иранский.

    Как передает Report, об этом сообщило датское морское управление.

    Marine Traffic сообщает, что несколько месяцев назад судно было переименовано, а прежнее его название - Cerus. Контейнеровоз входит в список санкций Минфина США против Ирана. Судно шло из Санкт-Петербурга.

    13 января судно прошло у датского Скагена и продолжило путь к Санкт-Петербургу, где перестало передавать геолокацию. Данные о местоположении снова появились 16 января, когда судно шло по Балтийскому морю. 22 января контейнеровоз достиг северной части Скагена, затем направилось к проливу Каттегат, где стояло на якоре на протяжении 25 дней.

    По версии датских властей, судно неправильно зарегистрировано. "Коморские острова сообщили Датскому морскому управлению, что судно не зарегистрировано в их реестре",- указано в сообщении ведомства. Сообщается, что контейнеровоз будет задержан до тех пор, пока властям Дании не предоставят сертификаты о регистрации.

