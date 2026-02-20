Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Брат короля Великобритании Эндрю освобожден после задержания по делу Эпштейна

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 01:07
    Брат короля Великобритании Эндрю освобожден после задержания по делу Эпштейна

    Полиция Великобритании освободила из-под стражи младшего брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на время проведения расследования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщила пресс-служба управления полиции долины Темзы.

    Обыски по делу в Норфолке завершены, в Беркшире еще продолжаются, следует из заявления полиции. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находился в полицейском участке 12 часов, передает.

    Напомним, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзора подозревают в предоставлении секретной информации Джеффри Эпштейну в тот период, когда бывший принц занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле.

    Следствие также проверяет сведения о возможной организации встречи принца с женщиной, направленной финансистом в Великобританию. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отрицает все обвинения. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов из-за продолжающегося скандала.

