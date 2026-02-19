Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Аргентине проходит масштабная забастовка профсоюзов против реформы труда

    • 19 февраля, 2026
    • 23:38
    В Аргентине проходит общенациональная забастовка профсоюзов на фоне сегодняшнего ключевого голосования в нижней палате Конгресса по реформе трудового законодательства, поддерживаемой президентом-либертарианцем Хавьером Милеем.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что реформа направлена на привлечение инвестиций, повышению занятости и возобновления экономического роста. Однако, по мнению членов профсоюзов, она ущемит права трудящихся.

    Крупнейшее профсоюзное объединение Аргентины CGT заявляет, что предлагаемая реформа угрожает давно установленным гарантиям защиты трудящихся, включая право на забастовку. В ответ оно организовало 24-часовую стачку с участием работников транспорта, государственных служащих и сотрудников банков, парализовавшую часть страны.

    Государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas сообщила, что ожидает отмены 255 рейсов в связи с забастовкой, преимущественно внутренних, и убытков в размере около $300 млн. Работа метро и многих автобусных маршрутов в Буэнос-Айресе также была остановлена.

    К бастующим присоединилась Федерация морских работников, которая начала 48-часовую забастовку в среду, остановившую работу грузовых судов в порту Росарио - одном из крупнейших мировых центров экспорта сельскохозяйственной продукции.

