Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" İK "Lənkəran"a böyük hesabla qalib gəlib
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 18:08
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının XI turunda 2 oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Lənkəran" kollektivi ilə üz-üzə gələn "Neftçi" İK 19:0 hesabı ilə qalib gəlib.
"Araz-Naxçıvan" isə "Baku Fire"ni 8:3 hesabı ilə məğlub edib. Hər iki qarşılaşma "Olimpik Star"da baş tutub.
Qeyd edək ki, turun U-19 – "Şuşa" matçı fevralın 21-də keçiriləcək.
Xal durumu: "Neftçi" İK – 28, "Araz-Naxçıvan" – 28, "Baku Fire" – 20, "Şuşa" – 12, U-19 – 6, Lənkəran – 0.
Son xəbərlər
19:17
Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü sülh planının bir hissəsidirDigər ölkələr
19:15
Türkan Məmmədyarova: "Azərbaycan çempionatının yarımfinalında uduzmağa layiq idim"Fərdi
19:00
Tramp beynəlxalq siyasətdə şəxsi münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıbDigər
18:59
Foto
İlham Əliyev Vaşinqtonda bir sıra dövlətlərin liderləri və rəsmi şəxslərlə ayaqüstü görüşübXarici siyasət
18:55
İrakli Kobaxidze: Kulevi terminalı sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmurRegion
18:49
Azərbaycan Prezidenti Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edibXarici siyasət
18:48
ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edibXarici siyasət
18:44
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Gəncə" yarımfinala adlayıbKomanda
18:44