İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" İK "Lənkəran"a böyük hesabla qalib gəlib

    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 18:08
    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqası: Neftçi İK Lənkərana böyük hesabla qalib gəlib

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının XI turunda 2 oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Lənkəran" kollektivi ilə üz-üzə gələn "Neftçi" İK 19:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Araz-Naxçıvan" isə "Baku Fire"ni 8:3 hesabı ilə məğlub edib. Hər iki qarşılaşma "Olimpik Star"da baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun U-19 – "Şuşa" matçı fevralın 21-də keçiriləcək.

    Xal durumu: "Neftçi" İK – 28, "Araz-Naxçıvan" – 28, "Baku Fire" – 20, "Şuşa" – 12, U-19 – 6, Lənkəran – 0.

    Azərbaycan Yüksək Liqası futzal "Neftçi" İK "Baku Fire" XI tur

    Son xəbərlər

    19:17

    Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü sülh planının bir hissəsidir

    Digər ölkələr
    19:15

    Türkan Məmmədyarova: "Azərbaycan çempionatının yarımfinalında uduzmağa layiq idim"

    Fərdi
    19:00

    Tramp beynəlxalq siyasətdə şəxsi münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər
    18:59
    Foto

    İlham Əliyev Vaşinqtonda bir sıra dövlətlərin liderləri və rəsmi şəxslərlə ayaqüstü görüşüb

    Xarici siyasət
    18:55

    İrakli Kobaxidze: Kulevi terminalı sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmur

    Region
    18:49

    Azərbaycan Prezidenti Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib

    Xarici siyasət
    18:48

    ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Gəncə" yarımfinala adlayıb

    Komanda
    18:44

    Donald Tramp: Bəziləri elə bilir ki, mənimlə oynamaq olar, amma bu mümkün deyil

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti