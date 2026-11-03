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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Manisada təcili tibbi yardım maşını ilə traktor toqquşub

    Region
    • 03 noyabr, 2026
    • 05:55
    Manisada təcili tibbi yardım maşını ilə traktor toqquşub

    Türkiyənin Manisa şəhərinin Köprübaşı rayonunda xəstə daşıyan təcili tibbi yardım maşını ilə traktorun toqquşması nəticəsində 6 nəfər yaralanıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, əraziyə tibb, yanğınsöndürmə və jandarm qrupları göndərilib.

    Qəzada sürücülərlə yanaşı, təcili yardım maşınındakı 2 işçi və xəstə, eləcə də traktorda olan şəxs yaralanıb. Xəstəxanaya aparılan yaralıların vəziyyəti yaxşıdır.

    Qəza səbəbindən bir müddət gediş-gəlişə bağlanan yolda hərəkət bərpa olunub.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Manisa
    В Турции при столкновении скорой помощи с трактором пострадали шесть человек
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