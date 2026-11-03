Manisada təcili tibbi yardım maşını ilə traktor toqquşub
Region
- 03 noyabr, 2026
- 05:55
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Türkiyənin Manisa şəhərinin Köprübaşı rayonunda xəstə daşıyan təcili tibbi yardım maşını ilə traktorun toqquşması nəticəsində 6 nəfər yaralanıb.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, əraziyə tibb, yanğınsöndürmə və jandarm qrupları göndərilib.
Qəzada sürücülərlə yanaşı, təcili yardım maşınındakı 2 işçi və xəstə, eləcə də traktorda olan şəxs yaralanıb. Xəstəxanaya aparılan yaralıların vəziyyəti yaxşıdır.
Qəza səbəbindən bir müddət gediş-gəlişə bağlanan yolda hərəkət bərpa olunub.
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