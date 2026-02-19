İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Aİ Şurası SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 17:53
    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aİ-nin terror təşkilatları siyahısına daxil edilməsi barədə qərar qəbul edib.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosu şuranın bəyanatına istinadən xəbər verir.

    "SEPAH həmçinin Aİ-nin terrorla mübarizə üzrə sanksiyalar rejimi çərçivəsində məhdudlaşdırıcı tədbirlərə məruz qalır. Bu, onun Aİ-yə üzv dövlətlərdəki vəsaitlərinin, digər maliyyə aktivlərinin və ya iqtisadi resurslarının dondurulmasını, həmçinin Aİ operatorlarına bu qrupa vəsait və iqtisadi resurslar təqdim etməyin qadağan edilməsini nəzərdə tutur", - məlumatda qeyd olunub.

    Hazırda 13 şəxs, 23 qrup və təşkilat Aİ-nin terror təşkilatları siyahısı çərçivəsində məhdudlaşdırıcı tədbirlərə məruz qalır.

    SEPAH Avropa İttifaqı
    Совет ЕС признал КСИР террористической организацией

