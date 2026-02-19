Aİ Şurası SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 17:53
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aİ-nin terror təşkilatları siyahısına daxil edilməsi barədə qərar qəbul edib.
Bu barədə "Report"un Avropa bürosu şuranın bəyanatına istinadən xəbər verir.
"SEPAH həmçinin Aİ-nin terrorla mübarizə üzrə sanksiyalar rejimi çərçivəsində məhdudlaşdırıcı tədbirlərə məruz qalır. Bu, onun Aİ-yə üzv dövlətlərdəki vəsaitlərinin, digər maliyyə aktivlərinin və ya iqtisadi resurslarının dondurulmasını, həmçinin Aİ operatorlarına bu qrupa vəsait və iqtisadi resurslar təqdim etməyin qadağan edilməsini nəzərdə tutur", - məlumatda qeyd olunub.
Hazırda 13 şəxs, 23 qrup və təşkilat Aİ-nin terror təşkilatları siyahısı çərçivəsində məhdudlaşdırıcı tədbirlərə məruz qalır.
