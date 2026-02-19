Совет ЕС признал КСИР террористической организацией
- 19 февраля, 2026
- 17:50
Совет ЕС, после достижения политического соглашения на Совете по иностранным делам 29 января, принял решение о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций ЕС.
Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на заявление совета.
"После включения в список, КСИР также подпадает под ограничительные меры в рамках режима санкций ЕС по борьбе с терроризмом. Это предусматривает замораживание его средств и других финансовых активов или экономических ресурсов в государствах-членах Евросоюза, а также запрет для операторов ЕС предоставлять средства и экономические ресурсы этой группе", - указано в сообщении.
В настоящее время 13 человек и 23 группы и организации подпадают под ограничительные меры в рамках списка террористических организаций ЕС.