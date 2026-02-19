Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Совет ЕС признал КСИР террористической организацией

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 17:50
    Совет ЕС признал КСИР террористической организацией

    Совет ЕС, после достижения политического соглашения на Совете по иностранным делам 29 января, принял решение о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций ЕС.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на заявление совета.

    "После включения в список, КСИР также подпадает под ограничительные меры в рамках режима санкций ЕС по борьбе с терроризмом. Это предусматривает замораживание его средств и других финансовых активов или экономических ресурсов в государствах-членах Евросоюза, а также запрет для операторов ЕС предоставлять средства и экономические ресурсы этой группе", - указано в сообщении.

    В настоящее время 13 человек и 23 группы и организации подпадают под ограничительные меры в рамках списка террористических организаций ЕС.

    Совет ЕС КСИР Иран террористические организации
    Aİ Şurası SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:08

    При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человек

    Другие страны
    18:00

    Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"

    Другие страны
    17:57

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    17:55
    Фото

    Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развития

    Экономика
    17:51
    Фото

    В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:50

    Совет ЕС признал КСИР террористической организацией

    Другие страны
    17:49

    В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственника

    Происшествия
    17:42

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 раза

    Бизнес
    17:38

    Рашад Азизов: Необходимо перейти от государственной монополии к частному производству в киноиндустрии

    Kультурная политика
    Лента новостей