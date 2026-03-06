İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Elm və təhsil
    • 06 mart, 2026
    • 20:42
    Piçes Braun-Senyor: Azərbaycanda dövlət təqaüdçülərinin 69%-i Böyük Britaniya universitetlərini seçir

    Böyük Britaniya azərbaycanlı tələbələr və təqaüdçülər üçün əsas istiqamətlərdən biri olaraq qalır və Britaniyanın Bakıdakı diplomatik missiyasında bu faktı yüksək qiymətləndirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin ikinci katibi Piçes Braun-Senyor (Peaches Brown-Senior) Azərbaycanda yaşayan Böyük Britaniya universitetlərinin məzunları Assosiasiyasının 20 illiyinə həsr olunmuş qala-gecədə bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanda dövlət təqaüdçülərinin 69%-i məhz Böyük Britaniyada təhsil almağı seçir.

    "Təhsil Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin ən möhkəm sütunlarından biri olaraq qalır. Britaniya universitetlərinin Azərbaycandakı məzunları, siz ikitərəfli münasibətlərin ən yaxşı tərəflərini təcəssüm etdirirsiniz və öz sahələrinizdə lidersiniz", - Braun-Senyor bildirib.

    Böyük Britaniya Azərbaycan Təhsil
    Пичес Браун-Сеньор: 69% госстипендиатов в Азербайджане выбирают вузы Великобритании
    Brown-Senior: 69% of Azerbaijani state scholarship students choose UK universities

