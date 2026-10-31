David De Xea "Fiorentina"dan ayrıla bilər
Futbol
- 31 oktyabr, 2026
- 16:04
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David De Xea "Fiorentina"dan ayrıla bilər.
"Report" insayder Matteo Morettoya istinadən xəbər verir ki, A Seriyası təmsilçisi təcrübəli futbolçu ilə yollarını ayırmağa və bundan mənfəət əldə etməyə hazırdır.
İllik 5,56 milyon avro məvacib alan 35 yaşlı ispaniyalı qolkiper heyətin ən yüksək ödənişli oyunçularından biridir.
Qapıçının klubla müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir.
Qeyd edək ki, D. De Xea 2011-2023-cü illərdə "Mançester Yunayted"də çıxış edib. O, 2024-cü ilin yayında azad agent kimi "Fiorentina"ya qoşulub.
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