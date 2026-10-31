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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    David De Xea "Fiorentina"dan ayrıla bilər

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2026
    • 16:04
    David De Xea Fiorentinadan ayrıla bilər

    David De Xea "Fiorentina"dan ayrıla bilər.

    "Report" insayder Matteo Morettoya istinadən xəbər verir ki, A Seriyası təmsilçisi təcrübəli futbolçu ilə yollarını ayırmağa və bundan mənfəət əldə etməyə hazırdır.

    İllik 5,56 milyon avro məvacib alan 35 yaşlı ispaniyalı qolkiper heyətin ən yüksək ödənişli oyunçularından biridir.

    Qapıçının klubla müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilə qədərdir.

    Qeyd edək ki, D. De Xea 2011-2023-cü illərdə "Mançester Yunayted"də çıxış edib. O, 2024-cü ilin yayında azad agent kimi "Fiorentina"ya qoşulub.

    David De Xea Fiorentina FK
    44 filmi
    44 filmi

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