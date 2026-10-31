Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)
- 31 oktyabr, 2026
- 16:00
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"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmaları (azadolmaları)
(milyon manatla)
|
Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının)
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
150,687
|
77,5%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
111,681
|
19,1%
|
3
|
Unibank
|
26,294
|
-5,0%
|
4
|
PASHA Bank
|
21,725
|
23,7%
|
5
|
Turan Bank
|
19,735
|
-0,4%
|
6
|
Rabitabank
|
11,218
|
52,5%
|
7
|
Yelo Bank
|
11,024
|
464,2%
|
8
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
10,367
|
77,2%
|
9
|
Access Bank
|
7,018
|
-39,2%
|
10
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
6,970
|
28,1%
|
11
|
Express Bank
|
6,061
|
-20,6%
|
12
|
Azer-Turk Bank
|
5,362
|
-9,1%
|
13
|
Bank Respublika
|
4,114
|
3,9%
|
14
|
Bank of Baku
|
1,383
|
-
|
15
|
Premium Bank
|
1,213
|
73,3%
|
16
|
Bank Eurasia
|
0,896
|
343,6%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
(0,087)
|
-
|
18
|
AFB Bank
|
(0,322)
|
(-73,5%)
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
(0,325)
|
(-44,7%)
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
(0,701)
|
(-42,1%)
|
21
|
Xalq Bank
|
(1,385)
|
(-73,7%)