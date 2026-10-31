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    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 16:00
    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmaları (azadolmaları)

    (milyon manatla)

    Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının)

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    150,687

    77,5%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    111,681

    19,1%

    3

    Unibank

    26,294

    -5,0%

    4

    PASHA Bank

    21,725

    23,7%

    5

    Turan Bank

    19,735

    -0,4%

    6

    Rabitabank

    11,218

    52,5%

    7

    Yelo Bank

    11,024

    464,2%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    10,367

    77,2%

    9

    Access Bank

    7,018

    -39,2%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    6,970

    28,1%

    11

    Express Bank

    6,061

    -20,6%

    12

    Azer-Turk Bank

    5,362

    -9,1%

    13

    Bank Respublika

    4,114

    3,9%

    14

    Bank of Baku

    1,383

    -

    15

    Premium Bank

    1,213

    73,3%

    16

    Bank Eurasia

    0,896

    343,6%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    (0,087)

    -

    18

    AFB Bank

    (0,322)

    (-73,5%)

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    (0,325)

    (-44,7%)

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    (0,701)

    (-42,1%)

    21

    Xalq Bank

    (1,385)

    (-73,7%)
    Cavid Abdullayev İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM)
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-сентябрь, 2026)
    44 filmi
    44 filmi

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