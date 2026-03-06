Пичес Браун-Сеньор: 69% госстипендиатов в Азербайджане выбирают вузы Великобритании

Великобритания остается одним из ключевых направлений для азербайджанских студентов и стипендиатов, и в британской дипмиссии в Баку высоко ценят этот факт.

Как сообщает Report, об этом второй секретарь посольства Великобритании в Баку Пичес Браун- Сеньор (Peaches Brown- Senior) заявила на гала-вечере, посвященной 20-летию Ассоциации выпускников вузов Великобритании, проживающих в Азербайджане.

Она отметила, что 69% государственных стипендиатов в Азербайджане выбирают обучение именно в Великобритании.

"Образование остается одним из самых прочных столпов отношений между Великобританией и Азербайджаном. Выпускники британских вузов в Азербайджане, вы олицетворяете лучшие стороны двусторонних отношений и являетесь лидерами в своих областях", - сказала Браун- Сеньор.