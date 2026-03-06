İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Marko Rubio: İranla müharibə daha bir neçə həftə davam edəcək

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 20:54
    Marko Rubio: İranla müharibə daha bir neçə həftə davam edəcək

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio dünən bır sıra ərəb ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə telefon danışıqlarında bildirib ki, İranla müharibə daha bir neçə həftə davam edəcək.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Axios" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Rubio ərəb nazirlərə ABŞ-nin diqqətini İranın raket qurğularına və istehsal meydançalarına zərbələr endirməyə yönəltdiyini deyib.

    Dövlət katibi qeyd edib ki, hərbi əməliyyatın məqsədi İranda rejim dəyişikliyi deyil, ancaq etiraf edib ki, ABŞ İranı başqa adamların idarə etməsini istəyir.

    Rubio əlavə edib ki, hazırda mövcud hakimiyyətlə dialoq yoxdur, çünki indiki mərhələdə bu cür təmaslar hərbi məqsədlərə xələl gətirəcək.

