İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin zərbələri nəticəsində ölən tibb işçilərinin sayı 26 nəfərə çatıb

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin zərbələri nəticəsində ölən tibb işçilərinin sayı 26 nəfərə çatıb

    İsrailin Livana endirdiyi zərbələr nəticəsində həlak olan tibb işçilərinin sayı 26-ya çatıb, 50-dən çoxu isə yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Martın 2-dən bu günədək həlak olan tibb işçilərinin ümumi sayı 26-ya çatıb, 51 nəfər isə yaralanıb", - bəyanatda deyilir.

    Cümə günündən şənbə gününə keçən gecə İsrailin Livanın cənubundakı tibb mərkəzinə endirdiyi zərbə nəticəsində 12 tibb işçisi həlak olub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Минздрав Ливана: Число погибших при ударах Израиля медиков возросло до 26 человек
    Lebanon's Ministry: Death toll of medics from Israeli strikes rises to 26

    18:16
    Foto

    Bugünkü iməcilikdə Bakının 537 küçəsi yuyulub

    Ekologiya
    18:00
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu öz işini yekunlaşdırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:58

    Tramp ABŞ-nin beş yanacaqdolduran təyyarəsinin zədələndiyini təkzib edib

    Digər ölkələr
    17:55

    Ötən gün axtarışda olan 163 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:51

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 18 %-dən çox artırıb

    Biznes
    17:39

    İran Xarq adasına hücuma cavab olaraq BƏƏ limanlarına zərbələr endirməyə hazırlaşır

    Region
    17:35

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin zərbələri nəticəsində ölən tibb işçilərinin sayı 26 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    17:27

    "Bavariya"nın müdafiəçisi Kim Min Ce karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    Futbol
    17:21

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 68 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
