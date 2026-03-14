Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin zərbələri nəticəsində ölən tibb işçilərinin sayı 26 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 14 mart, 2026
- 17:35
İsrailin Livana endirdiyi zərbələr nəticəsində həlak olan tibb işçilərinin sayı 26-ya çatıb, 50-dən çoxu isə yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
"Martın 2-dən bu günədək həlak olan tibb işçilərinin ümumi sayı 26-ya çatıb, 51 nəfər isə yaralanıb", - bəyanatda deyilir.
Cümə günündən şənbə gününə keçən gecə İsrailin Livanın cənubundakı tibb mərkəzinə endirdiyi zərbə nəticəsində 12 tibb işçisi həlak olub.
Son xəbərlər
18:16
Foto
Bugünkü iməcilikdə Bakının 537 küçəsi yuyulubEkologiya
18:00
Foto
XIII Qlobal Bakı Forumu öz işini yekunlaşdırıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:58
Tramp ABŞ-nin beş yanacaqdolduran təyyarəsinin zədələndiyini təkzib edibDigər ölkələr
17:55
Ötən gün axtarışda olan 163 nəfər saxlanılıbHadisə
17:51
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 18 %-dən çox artırıbBiznes
17:39
İran Xarq adasına hücuma cavab olaraq BƏƏ limanlarına zərbələr endirməyə hazırlaşırRegion
17:35
Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin zərbələri nəticəsində ölən tibb işçilərinin sayı 26 nəfərə çatıbDigər ölkələr
17:27
"Bavariya"nın müdafiəçisi Kim Min Ce karyerasını İtaliyada davam etdirə bilərFutbol
17:21