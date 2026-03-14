Минздрав Ливана: Число погибших при ударах Израиля медиков возросло до 26 человек

Число медиков, погибших при израильских ударах по Ливану, достигло 26, ранения получили более 50.

Как передает Report, об этом сообщило Минздрав Ливана.

"Общее число медиков, погибших со 2 марта по сегодняшний день, достигло 26, ранения получили 51", - говорится в заявлении.

В ночь с пятницы на субботу 12 медработников погибли в результате израильского удара по медицинскому центру на юге Ливана.