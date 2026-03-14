Минздрав Ливана: Число погибших при ударах Израиля медиков возросло до 26 человек
- 14 марта, 2026
- 17:22
Число медиков, погибших при израильских ударах по Ливану, достигло 26, ранения получили более 50.
Как передает Report, об этом сообщило Минздрав Ливана.
"Общее число медиков, погибших со 2 марта по сегодняшний день, достигло 26, ранения получили 51", - говорится в заявлении.
В ночь с пятницы на субботу 12 медработников погибли в результате израильского удара по медицинскому центру на юге Ливана.
