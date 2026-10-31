İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    "Kəpəz" klubunun futbolçusu Azuma Abubakar "İmişli" ilə matçda iştirak etməyəcək

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Kəpəz klubunun futbolçusu Azuma Abubakar İmişli ilə matçda iştirak etməyəcək

    "Kəpəz" klubunun futbolçusu Azuma Abubakar Misli Premyer Liqasının X turunda "İmişli"yə qarşı keçiriləcək matçda iştirak etməyəcək.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Yarımmüdafiəçinin zədələndiyi qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, "Kəpəz" - "İmişli" görüşü sabah saat 17:30-da Gəncə şəhər stadionunda start götürəcək.

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