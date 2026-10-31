"Kəpəz" klubunun futbolçusu Azuma Abubakar "İmişli" ilə matçda iştirak etməyəcək
Futbol
- 31 oktyabr, 2026
- 13:04
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"Kəpəz" klubunun futbolçusu Azuma Abubakar Misli Premyer Liqasının X turunda "İmişli"yə qarşı keçiriləcək matçda iştirak etməyəcək.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Yarımmüdafiəçinin zədələndiyi qeyd olunub.
Xatırladaq ki, "Kəpəz" - "İmişli" görüşü sabah saat 17:30-da Gəncə şəhər stadionunda start götürəcək.
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