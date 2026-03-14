    Digər ölkələr
    • 14 mart, 2026
    • 16:14
    Fars körfəzindəki 24 Hindistan gəmisindən ikisi Hörmüz boğazından keçib

    Hazırda Fars körfəzində 22 Hindistan gəmisi var.

    "Report" Hindistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Limanlar, Gəmiçilik və Su Yolları Nazirliyinin nümayəndəsi Raceş Kumar Sinxa brifinqdə bildirib.

    "Fars körfəzində, Hörmüz boğazından qərbdə Hindistan bayrağı altında üzən 24 gəmidən ikisi - "Şivalik" və "Nanda Devi" qaz tankerləri səhər saatlarında Hörmüz boğazından keçərək hazırda Hindistana doğru istiqamət alıb", - o qeyd edib.

    Nümayəndənin sözlərinə görə, bu gəmilər təxminən 92,7 min ton maye qaz daşıyır; onların Mundra və Kandla təyinat limanlarına müvafiq olaraq 16 və 17 mart tarixlərində çatacağı gözlənilir.

    "Beləliklə, Fars körfəzində Hindistan bayrağı altında üzən 22 gəmi qalıb. Onların göyərtəsində ümumilikdə 611 dənizçi var", - o bildirib və Fars körfəzi bölgəsindəki bütün Hindistan dənizçiləri üçün təhlükənin olmadığnı deyib.

    Fars körfəzi
    Из 24 индийских судов в Персидском заливе 2 танкера-газовоза прошли Ормузский пролив

    Son xəbərlər

    16:46

    Azərbaycan 2 ayda Türkiyədən geyim idxalına 9,5 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyib

    Biznes
    16:22

    Serbiya 2040-cı ildən sonra nüvə elektrik stansiyalarının ümumi gücünü 1 000 MVt-a çatdıra bilər

    Energetika
    16:19

    Sobyanin: HHM sistemləri Moskvaya yaxınlaşan 16 PUA-nı vurub - YENİLƏNİB

    Region
    16:14

    Digər ölkələr
    16:06

    Yalçın Rəfiyev: Müharibələr iqlim böhranını daha da kəskinləşdirir

    Ekologiya
    16:06

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni səfərdə məğlub edib

    Komanda
    15:57

    Ülviyyə Fətəliyeva Buxarada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin qalibi olub

    Fərdi
    15:49

    Arpadarai: Gənclər iqlim qərarlarının qəbulunda iştirak etməlidir

    Ekologiya
    15:49

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını yarım il müddətinə uzadıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti