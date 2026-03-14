Из 24 индийских судов в Персидском заливе 2 танкера-газовоза прошли Ормузский пролив

Сейчас 22 индийских судна находятся в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом в ходе брифинга заявил представитель Министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеш Кумар Синха.

"В Персидском заливе, к западу от Ормузского пролива, находилось 24 судна под индийским флагом. Среди них два судна - "Шивалик" и "Нанда Деви", оба индийские танкеры-газовозы, которые благополучно прошли Ормузский пролив рано утром и сейчас направляются в Индию", - отметил он.

По его словам, эти суда перевозят приблизительно 92,7 тыс. тонн сжиженного газа; портами их прибытия будут Мундра и Кандла, с ожидаемыми датами прибытия 16 и 17 марта соответственно.

"Таким образом, в Персидском заливе осталось 22 судна под индийским флагом, на борту которых находятся в общей сложности 611 моряков", - сообщил он, подчеркнув, что все индийские моряки в районе Персидского залива находятся в безопасности.