    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Марко Рубио: Война с Ираном продлится еще несколько недель

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 20:37
    Марко Рубио: Война с Ираном продлится еще несколько недель

    Госсекретарь США Марко Рубио вчера в серии телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских стран заявил, что война с Ираном продлится еще несколько недель.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает Axios.

    Согласно информации, Рубио заявил арабским министрам, что США сосредоточены на нанесении ударов по иранским ракетным установкам и производственным площадкам.

    Госсекретарь отметил, что цель военной операции не смена режима в Иране, хотя и признал, что "США хотят, чтобы Ираном управляли другие люди".

    Рубио добавил, что в настоящее время диалога с нынешними властями нет, поскольку подобные контакты на данном этапе подорвут военные цели.

    Лента новостей